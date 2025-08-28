В колледж «Подмосковье» было подано 11 тыс заявлений на обучение

На протяжении почти 2 месяцев специалисты приемной комиссии колледжа «Подмосковье» совместно с амбассадорами помогали абитуриентам определиться с выбором профессии, отвечали на все возникающие вопросы, в том числе по специальностям в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Приемная кампания прошла динамично: абитуриенты активно посещали колледж, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и студентами, ближе познакомиться с колледжем, посетить эксукурсии и мастер-классы, организованные в его мастерских и лабораториях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Всего было подано более 11 тыс. заявлений на обучение. Конкурс по направлениям ФП «Профессионалитет» составил от 2 до 7 человек на место — повышенный спрос на специальности в сфере туризма и услуг и IT-сфере подтвердил их востребованность на рынке труда Московской области.

В новом учебном году более 1,5 тыс. юношей и девушек поступили на бюджет и 1 сентября переступят порог учебного заведения в качестве полноправных студентов первого курса колледжа «Подмосковье. Из них 600 студентов будут проходить подготовку по образовательным программам ФП «Профессионалитет».

Кроме того, колледж расширил перечень образовательных направлений, включив в него новые, актуальные для современного рынка труда профессии.

Проект «Профессионалитет» знаменует собой качественно новый уровень развития российского среднего профессионального образования. Программы обучения разработаны совместно с ведущими предприятиями региона, основной акцент сделан именно на практику и получение прикладных навыков будущими специалистами. Учебные мастерские и лаборатории оснащены новейшим оборудованием, соответствующим требованиям современных производств. Благодаря этому студенты получают реальные профессиональные навыки и будут готовы внедрить их на производстве уже через два-три года обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.