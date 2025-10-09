В КНР нашли человеческие кости эпохи неолита с признаками намеренной модификации

В Китае ученые обнаружили останки людей, относящиеся к новокаменному веку, с признаками преднамеренных изменений. Эти артефакты датируются эпохой неолита. Результаты исследования обнародованы в издании Scientific Reports, сообщает Сноб .

Исследователи нашли 52 костных фрагмента человека, которые подверглись осознанной обработке. Уникальную и важную находку сделали в районе дельты реки Янцзы, на территории археологических объектов, связанных с культурой Лянчжу.

Команда ученых под руководством Дзюнмэя Савады из Университета здоровья и благосостояния в Ниигате изучила 183 кости. Среди 52 измененных образцов доминируют черепные крышки, лицевые накладки и небольшие плоские элементы черепов.

Помимо этого, археологи обнаружили черепа с отверстиями, нижние челюсти с отшлифованными краями и обработанные кости конечностей. Отсутствие следов травм и надрезов говорит о том, что кости не были получены в ходе военных конфликтов или других актов насилия.

Основная часть находок была сделана в канавах и рвах, в областях, где были расположены мастерские. Из-за отсутствия письменных источников у Лянчжу смысл этих костей, религиозные воззрения и имена вождей остаются загадкой. Цивилизация Лянчжу, процветавшая примерно 5300–4500 лет назад, оставила после себя сложные инженерные сооружения, в том числе плотины, водные пути, жертвенники, дворцовые комплексы и некрополи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.