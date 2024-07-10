В Книгу рекордов России попала школьница из Химок

Ученица лицея № 21 городского округа Химки Екатерина Ряховская приняла участие в развертывании государственного флага страны. Это событие попало в Книгу рекордов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 1 200 детей из разных регионов страны развернули полотно флага размером более четырех тысяч квадратных метров.

«Я участвовала в таком масштабном событии, мы разворачивали огромный флаг Российской Федерации, и у меня возникло совсем новое, необычное чувство. Как будто я стала частью чего-то великого», — рассказала ученица лицея № 21 Екатерина Ряховская.

Знаменательное путешествие 14-летней Екатерины началось с усердной работы. Девушка выиграла путевку в лагерь, приняв участие в проекте «Страна железных дорог — ТИН-каникулы».

Во время пребывания в лагере Екатерина защитила проект «Ресурс спасателя — оказание первой помощи». Девушка заняла первое место среди 16 проектов, над которыми работали 150 детей и специалистов профильной программы. Также Екатерина стала одной из первых участников программы «Вызов принят» — так называется железнодорожная игра, инструкцию к которой составляли сами участники смены. Дети создали видеоролик с описанием этапов и правил игры.

Кроме того, в рейтинге активности программы «Страна железных дорог — ТИН-каникулы» в составе отряда Екатерина заняла третье место. Дети принимали активное участие в конкурсах и творческих активностях.

В прошлом году Екатерина Ряховская посетила международный детский лагерь «Артек». Также в числе успехов и заслуг юной девушки — участие в волонтерских проектах от лицея № 21.

Всероссийский детский Центр «Смена» — это главный детский Центр страны, флагман детского образования и отдыха в России. «Смена» состоит из шести образовательных лагерей: «Лидер», «Профи», «Арт», «ПрофессиУМ», «Наставник» и «Рубеж». Одновременно в них могут находиться 1 200 детей, а в течение года — свыше 17 тысяч. Основная территория расположена на побережье Черного моря, в живописной долине, недалеко от города-курорта Анапа.

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