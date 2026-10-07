В Клязьминское водохранилище выпустили более 42 тыс мальков сазана

Минэкологии Московской области организовало в Мытищах выпуск 42 125 мальков сазана в Клязьминское водохранилище. Зарыбление приурочили к началу расчистки реки Копнинки в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Молодь сазана выпустили в Клязьминское водохранилище в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья». В водоем поступило 42 125 мальков.

«Министерство проводит большую работу по расчистке подмосковных водоемов. Хотя работы проводятся предельно осторожно и не наносят ущерба водным организмам, существует практика восполнения биоресурсов. Выпуск рыбной молоди на этот раз приурочен к началу работ по расчистке реки Копнинки в Сергиевом Посаде», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сазан — один из наиболее предпочтительных видов для зарыбления водоемов. Этот дикий предок одомашненного карпа сохранил высокую экологическую пластичность и способность адаптироваться к разным условиям. Его жизнестойкость при транспортировке расширяет временные рамки для зарыбления.

Осенний выпуск позволяет сазану адаптироваться в водоеме перед зимовкой и рано начать рост следующей весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.