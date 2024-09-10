В Клину завершается обработка муниципальной земли от борщевика Сосновского

15 сентября подрядная организация завершает работы на всей заявленной территории в округе Клин в рамках третьего этапа проведения работ. Этап проходит с 10 августа и включает в себя использование специальных химических средств для уничтожения растения. Они эффективны против борщевика, но безопасны для окружающей среды и населения. Обработка проводится профессиональными специалистами с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также 15 сентября завершаются подрядные работы по муниципальному контракту и начинается итоговая приемка работ. В рамках гарантийных обязательств будут устранены все замечания.

Всего в плане 2024 года в городском округе Клин более 4,5 тыс. га муниципальных земель. Собственники частной земли также должны сами поддерживать свои земли в надлежащем виде.

На 10 сентября администрацией городского округа Клин вынесено 212 предостережений в отношении собственников за неудаление борщевика Сосновского на своих земельных участках. 41 участок осмотрены повторно, материалы отправлены в налоговую для повышения налоговой ставки.

Борщевик Сосновского — это крупное многолетнее растение, которое может достигать высоты до трех метров. Оно обладает сильным токсическим действием и вызывает серьезные кожные реакции при контакте с соком растения. Поэтому важно проводить обработку своевременно и регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.