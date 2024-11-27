В Клину заработал снежный полигон

Для хранения и утилизации снежно-ледовых накоплений с территории населенных пунктов, в том числе грязных масс с дорог и тротуаров, искусственно возведенных сооружений оборудуются специальные зоны — снегоприемные пункты. В г. о. Клин такой снежный полигон расположен на улице Ильинская слободка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наш полигон является полигоном по типу сухой снегосвалки, то есть снег здесь складируется, и по весне он тает естественным образом. На этой промышленной территории нет водоносных слоев, поблизости нет открытых водоемов, а ближайшие дома находятся в 300 метрах. Площадь полигона составляет порядка 16 га, его возможности вполне достаточны для того, чтобы принять снег со всего городского округа Клин», — рассказал директор МАУ «КлинСпас» Артур Мадатов.

Самосвалы со снегом на месте принимают в любое время — сотрудники муниципального бюджетного учреждения «КЛИНСПАС» на рабочем посту круглосуточно. Только за выходные полигон принял порядка 25 машин, которые оставили свыше 200 кубов снег.

Территория полигона огорожена забором. Организация такой площадки дала возможность округу вовремя избавляться от навалов снега в городе и сельских населенных пунктах. Снежный полигон работает в округе с 2017 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.