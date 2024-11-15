В Клину заканчивают ремонт в центре помощи участникам СВО

У клинского Центра «Защитники Отечества» скоро будет большое удобное помещение, сообщили в пресс-службе округа.

В новых просторных помещениях на улице Мечникова будут вести прием медики, клинические психологи, юристы.

Здесь будут работать социальный координатор клинского отделения Госфонда «Защитники Отечества» Денис Филиппов и представители боевого братства Клинского отделения «Союза десантников», специалисты по трудоустройству военнослужащих. В центре запланированы встречи бойцов с молодежью.

Капитальный ремонт помещений идет с учетом требований «безбарьерной среды». Строители благоустраивают прилегающую территорию с устройством многофункциональной спортивной площадки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.