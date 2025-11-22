В Клину выбирают талисман для единой школьной лиги

В городском округе Клин стартует единая школьная лига, открытие которой состоится 28 ноября 2025 года. Для лиги проходит голосование по выбору официального талисмана среди пяти персонажей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Торжественная церемония открытия Единой школьной лиги пройдет 28 ноября в 16:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» по адресу: улица Клинская, дом 44. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+.

В соревнованиях примут участие 10 команд, которые будут состязаться по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. В ближайшее время организаторы объявят результаты жеребьевки и расписание первых игр.

Сейчас проходит голосование за выбор талисмана лиги. В конкурсе участвуют пять персонажей: Лисяш — ловкий и сообразительный, Топтыжка — сильный и надежный, Боб — трудолюбивый и упорный, Тимур — лидер и стратег, а также Тимка — верный друг и душа компании.

Прототипом персонажа Тимур стал герой рассказа «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, написанного в Клину.

Голосование проводится в аккаунтах Единой школьной лиги Клина в сети телеграм и завершится 28 ноября в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.