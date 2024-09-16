В Клину выберут тыкву-гиганта и кабачок-тяжеловес на гастрофестивале 21 сентября

Гастрономическому фестивалю «Золотой кабачок» в Клину в этом году исполняется 20 лет. Праздник сбора урожая состоится в Клину в эту субботу, 21 сентября в парке «Сестрорецкий» в 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей будут ждать яркие плодово-овощные фотозоны, фотосушка с ноткой ностальгии, посвященная прошедшим фестивалям, песни, которым можно подпевать в живом исполнении, игры для серьезных детей и веселых взрослых, мастер-классы на тему осени, природы и урожая, ярмарка фермерской продукции.

Главным событием фестиваля станет конкурс взвешивания кабачков-тяжеловесов и тыкв-гигантов. Овощи-гиганты принесут своим хозяевам ценные призы в виде садового инвентаря, которые и вручит прямо на празднике глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее самым щедрым на рекорды был 2021 год. Тогда чемпионами Клинской земли стали тыква весом в 58 кг и кабачок массой в 19,6 кг. До этого подобных результатов на фестивале «Золотой кабачок» не фиксировалось. Главная интрига праздника 2024 года — удастся ли побить на юбилейном фестивале рекорды прошлых лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.