сегодня в 17:10

В Клину в сквере «Семейный» идет прокладка коммуникаций в рамках второго этапа благоустройства

Масштабное благоустройство в шестом микрорайоне Клина началось в 2024 году. По программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках первой очереди в сквере уже уложена тротуарная плитка, установлены новое уличное освещение, лавочки и урны. Для детей и взрослых оборудованы игровые зоны с теннисными и шахматными столами, а в центре высажена большая ель, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенностью сквера стала первая в микрорайоне трасса пам-трека — для бега, катания на роликах и самокатах.

Сейчас подрядчик продолжает благоустройство в рамках второй очереди.

Уж установили 11 металлических опор для уличного освещения и начинают монтировать фонари.

«В данный момент закончили монтаж новых современных металлических оцинкованных опор для освещения, всего их 11 на территории сквера. Старые бетонные опоры будут демонтированы. Затем установим светодиодные энергосберегающие светильники и займемся подключением» — рассказал линейный мастер уличного освещения Вячеслав Моторнин о ходе работ.

После прокладки коммуникаций, территорию разровняют и начнется строительство спортивного городка и детской площадки. Они будут с прорезиненным покрытием. Также обустроят зоны отдыха с новыми лавочками, высадят деревья и кустарники.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.