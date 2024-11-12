В Клину в рамках экоакции собрали порядка 2 тонн макулатуры

В городском округе Клин завершилась пятая Всероссийская акция «БумБатл», проходившая на базе молодежного центра «Стекольный». В течение двух недель клинчане активно приносили бумагу, картон, старые книги и тетради. В итоге удалось собрать рекордные 2 тонны макулатуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам акции определены победители. Среди организаций лидером стало МОУ ЦД «Жемчужинка», собравшее 1 тонну 381 кг макулатуры. В индивидуальном зачете победили: Ольга Малкина (154 кг), Антон Листратенков (100 кг 500 г) и Наталья Васильева (51 кг). Все участники акции получат благодарственные письма, а победителям вручаются по три пригласительных билета на новогодние мероприятия Молодежного центра на выбор.

В субботу, 9 ноября, в Клину прошла еще одна экоинициатива. На хоккейном матче в Ледовом дворце имени В. Харламова стартовала акция «День без бумаги», организованная молодежным движением «Молодая Гвардия Единой России». Каждый желающий мог сдать макулатуру, средства от реализации которой направят на поддержку бойцов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.