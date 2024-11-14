В городском округе Клин запускается новый патриотический образовательный проект «ZНАЙ СВОИХ», цель которого — сохранить память о каждом клинчанине, участвовавшем в специальной военной операции. О старте проекта рассказала глава округа Алена Дмитриевна Сокольская.

Проект создан, чтобы увековечить имена мобилизованных, добровольцев и контрактников, отправившихся защищать Родину. Это не только офицеры и рядовые, но и медики, снайперы, танкисты — все те, кто рисковал жизнью ради безопасности страны. Клин должен знать своих героев, вне зависимости от того, вернулись ли они домой или пали на поле боя.

В рамках инициативы на школах устанавливаются мемориальные таблички в честь погибших бойцов, а также организуются специальные парты памяти благодаря поддержке партийного проекта «Единой России». Ключевым элементом проекта станет создание фотокниг, посвященных каждому герою округа. В альбомах будет собрана информация о гражданской жизни и подвигах клинчан. Концепцию и дизайн этих альбомов разработал молодой специалист администрации округа Давид, а утвердили их на совещании с участием руководителя Управления образования Елены Завальнюк и социального координатора госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Дениса Филиппова.

Эти книги появятся во всех школах, колледжах и вузах, где когда-то учились участники СВО, чтобы нынешние ученики могли узнать о подвигах своих земляков. Проект будет напоминать молодому поколению о том, что настоящая любовь к Родине выражается в готовности защищать её.

На данный момент завершается доработка технического задания, и в ближайшее время начнется сбор информации для наполнения индивидуальных «фотолетописей» для каждого образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.