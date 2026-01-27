В Клину установят три обогревательные палатки для жителей в морозы

В городском округе Клин оборудуют три обогревательные палатки для жителей на случай сильных морозов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27 января в администрации городского округа Клин прошло рабочее совещание, на котором обсудили меры по обеспечению комфорта жителей при ухудшении погодных условий.

Мособлпожспас предоставил специальные надувные палатки, которые оснастят тепловыми пушками и генераторами. В этих пунктах клинчане смогут согреться и выпить горячий чай при понижении температуры. Специалисты предложили разместить палатки в наиболее оживленных местах города: первую — на привокзальной площади, вторую — в районе торговых рядов на Советской площади.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов отметил, что все службы переведены в режим повышенной готовности и готовы к любому развитию погодной ситуации. Если потребуется, дополнительные точки обогрева установят там, где они будут особенно востребованы.

Каждую палатку будут обслуживать два сотрудника для обеспечения бесперебойной работы. В Высоковске также оборудуют места для обогрева. Отдельную палатку решено использовать как штаб для оперативного управления процессами на месте — во вторник ее разместили на парковке у главного входа в Сестрорецкий парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.