В Клину убирают наледь и сосульки с социальных объектов

В городском округе Клин 21 января специалисты предприятий «Чистый город» и отряда «Клинспас» провели работы по удалению наледи и сосулек на социальных объектах. Особое внимание уделили досуговым центрам, спортивным комплексам и поликлиникам.

В микрорайоне Майданово расчистили местный клуб и здание бассейна. Работы завершили в течение часа. По словам старшего смены отряда «Клинспас» Юрия Суворина, скорость зависит от сложности задачи: при больших ледяных наростах требуется тщательный подход, чтобы не повредить фасады и крыши зданий. Для работ используют вышку и специальный лом, соблюдая технику безопасности.

В этот же день специалисты работали в Высоковске, а также в поселках Спас-Заулок и Нарынка. На следующий день планируется очистка объектов здравоохранения. Юрий Суворин попросил посетителей не оставлять автомобили на парковках рядом со зданиями, чтобы не мешать работе техники, и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.