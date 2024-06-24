В Клину суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса

Клинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении старшего участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В суде установлено, что под руководством злоумышленника, в период с июля 2022 года по июль 2023 года под предлогом санитарно-оздоровительной рубки было спилено более 430 деревьев породы «Ель» и «Сосна» на территории Краснохолмского участкового лесничества в городском округе Клин Московской области, после чего древесина реализована на пилорамах.

Противоправными действиями мужчины Государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 54 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Кроме того, судом удовлетворен иск городского прокурора о взыскании с осужденного имущественного вреда, причиненного преступлением.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Клинского городской прокуратуры.

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