В Клину стартовала первая смена в палаточном лагере «Горизонт»

Накануне состоялось открытие первой смены палаточного лагеря «Горизонт», расположенного в районе деревни Николаевка городского округа Клин. К торжественной линейке более 100 ребят разделились на отряды и подготовили названия и девизы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

А чтобы начало увлекательной недели прошло как можно креативнее, команды подготовили творческие представления.

«Мы очень надеемся, что дети здесь получат навыки, которые пригодятся им в будущем. Кто-то откроет в себе музыкальные таланты, кто-то художественные, кто-то у нас будущий спортсмен, а кто-то артист», — рассказал заместитель директора МАУ «Горизонт» Арутюн Овсепян.

У вожатых есть четкий план развлекательной программы. Спортивные занятия на свежем воздухе, веревочный парк, круглогодичная тюбинговая трасса. Дети будут играть в волейбол и футбол, рисовать, петь, танцевать.

Палаточный лагерь «Горизонт» открылся в 2019 году. С тех пор он собрал в каникулярное время более 7 тыс. ребят. Этим летом набор идет в 7 тематических смен. Первая проходит под лозунгом «Будущее начинается с нас», вторая — «Мы разные — мы вместе», третья «Горизонт талантов» и другие. За одну смену лагерь принимает порядка 100 детей. Смена длится по 7 дней.

В 2023 году палаточный лагерь «Горизонт» признали одним из образцовых в стране. Он вошел в топ-10 по итогам всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России». «Горизонт» первым в стране предложил детям, отдыхающим в палаточном лагере, костровое меню, которое разработал для «Горизонта» ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора России.

Уже летом 2025 года в «Горизонте» отдохнут 100 детей с Чукотки. Их разделят на четыре смены по 25 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.