сегодня в 15:44

В Клину стартовала акция по сбору книг для Донбасса

В Клину с 9 по 15 февраля проходит Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой жители могут передать книги для библиотек Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину стартовала десятая всероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к международному Дню книгодарения. Все городские и сельские библиотеки округа принимают участие в мероприятии.

Жители могут приносить новые книги или издания в хорошем состоянии в любую библиотеку округа в рабочие часы. Собранные книги передадут библиотекам Донецкой и Луганской народных республик, часть останется в фондах клинских библиотек.

Клинская центральная городская библиотека на улице Красная, дом 6, приглашает всех желающих присоединиться к акции. Итоги мероприятия и фотографии участников опубликуют на сайте центральной библиотечной системы и в социальных сетях округа на следующей неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.