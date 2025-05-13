В Клину стартовал очередной сезон борьбы с борщевиком Сосновского

«В ходе проведения открытого аукциона в электронном формате победителем стал подрядчик ИП Лоскутов Александр Иванович. В этом году мы будем обрабатывать 3 тыс. 200 га муниципальных земель препаратом „Магнум“, который позволяет производить обработку даже в населенных пунктах», — рассказала начальник управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Светлана Потапова.

Предприниматель Лоскутов помогает очищать территорию округа от борщевика уже 5 лет. Результаты видны невооруженным глазом: Клин лидер в регионе по борьбе с вредоносным растением. В планах прошлого года к обработке предполагалось 4,2 тыс. гектаров муниципальных земель. По факту обработали- чуть более 3,5 тыс. гектаров. Уже в процессе выяснилось, что борщевик на некоторых участках истреблен и повторная обработка не требуется.

Борьба с растением традиционно проходит в три этапа. Первый стартует в середине мая, третий заканчивается 20 сентября. Обработку проведут комбинированным способом. В дорожной карте бригад и покос и опрыскивание гербицидом. Жители округа по всем вопросам, связанным с борщевиком Сосновского, могут обращаться в отдел сельскохозяйственного развития. Собственники земельных участков несут ответственность за наличие на своих наделах борщевика, и в случае если его обработка не производится применяются штрафные санкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.