В Клину стартовал конкурс «Педагог года-2025»
Фото - © Администрация городского округа Клин
В Клину стартовал конкурс «Педагог года-2025», победитель которого представит округ на региональном уровне, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Глава городского округа Клин Алена Сокольская, тоже профессиональный педагог. Она поздравила коллег с началом сложного конкурсного процесса, победитель которого представит округ на региональном конкурсе.
Торжественная церемония открытия состоялась в школе «Имена Победы» в Новощапово.
В конкурсе примут участие 13 педагогов, прошедших отборочные этапы — 8 учителей и 5 воспитателей.
На протяжении нескольких недель претенденты на звание победителей будут демонстрировать свои таланты и профессиональное мастерство в ходе конкурса-визитка, открытого урока в незнакомом классе, беседы с руководством управления образования и родителями, и только по итогам всех испытаний в конце декабря авторитетное жюри определит лучшего учителя и лучшего воспитателя Клина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.