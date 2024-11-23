В Клину стартовал конкурс «Педагог года-2025», победитель которого представит округ на региональном уровне, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская, тоже профессиональный педагог. Она поздравила коллег с началом сложного конкурсного процесса, победитель которого представит округ на региональном конкурсе.

Торжественная церемония открытия состоялась в школе «Имена Победы» в Новощапово.

В конкурсе примут участие 13 педагогов, прошедших отборочные этапы — 8 учителей и 5 воспитателей.

На протяжении нескольких недель претенденты на звание победителей будут демонстрировать свои таланты и профессиональное мастерство в ходе конкурса-визитка, открытого урока в незнакомом классе, беседы с руководством управления образования и родителями, и только по итогам всех испытаний в конце декабря авторитетное жюри определит лучшего учителя и лучшего воспитателя Клина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.