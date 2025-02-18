В Клину состоится конкурс блинопеков

2 марта в городском округе Клин отпразднуют Широкую Масленицу. Проводы зимы традиционно пройдут в Сестрорецком парке по адресу: Клин, улица Мира, четная сторона. Праздник начнется в 12:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день помимо концертной программы, мастер-классов и других активностей на свежем воздухе состоится конкурс блинопеков «Блин Клином выпекают».

Сегодня, 18 февраля стартует сбор заявок от желающих участвовать.

Подать заявку можно до 27 февраля на электронную почту klin_fest@mail.ru. В заявке нужно указать ФИО, контактный телефон и дату рождения. К участию допускаются блинопеки старше 18 лет. Генератор случайных чисел определит 10 участников конкурса, чьи имена будут опубликованы 28 февраля.

Приготовление блинов пройдет в традиционном формате. Победит тот, кто быстрее других испечет самую большую гору блинчиков за отведенное организаторами время. Набор продуктов будет у всех одинаковый. Так что никаких секретных ингредиентов или любимой сковородки. На помощь придут лишь опыт, ловкость и удача.

Важно учитывать, что конкурс проходит на свежем воздухе. Температура окружающей среды будет близка к нулю, что заметно отличается от условий домашней кухни.

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