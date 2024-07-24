В Клину собрали 12 тонн клубники и 1,5 тонны черной смородины

Фермерские хозяйства Клина подводят первые итоги ягодного сезона. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Красная слобода» собрано этим летом больше 12 тонн клубники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для получения такого богатого урожая фермеры еще по осени высадили 20 тыс. новых кустов сортовой ягоды. Свежая клубника распространялась в КФХ методом самосбора ягоды. Трижды в неделю, с 12 июня по 12 июля фермеры делали день открытых дверей, где можно было приехать на ферму и набрать клубнику кому сколько нужно. Всего за дни самосбора ферму посетило около 6 тыс. человек.

Сейчас на ферме проводится подготовка урожая будущего года. «Клубника готовится к размножению: растут усики на всех сортах. Важно увлажнение для формирования качественных усов. Работы в поле временно закончены, ждем доставки кассет и начинаем пересадку», — рассказала глава КФХ Ольга Лесковец.

Другой фермер в городском округе Клин собрал за этот сезон на своем участке в 56 га 1,5 тонны черной смородины. Участок расположен в деревне Третьяково городского округа Клин.

Предприниматели Василий и Михаил Лянка выращивают ягоды в городском округе Клин уже пятый год. На старте бизнеса большую поддержку им оказал подмосковный Минсельхозпрод. Грант в 4,5 млн рублей был потрачен на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.