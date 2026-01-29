В Клину со двора на улице Мира вывезли 27 кубометров снега

Во дворе дома №15 на улице Мира в Клину 29 января вывезли 27 кубометров снега.

Во дворе дома №15 на улице Мира в городском округе Клин 29 января провели уборку снега. Работы выполнили дворники и три единицы техники: мини-погрузчик, трактор JCB и самосвал. Бригада МАУ «Чистый город» не только очистила территорию, но и вывезла собранный снег.

Всего со двора сталинского дома вывезли 27 кубометров снега. Местная жительница Тамара Смирнова отметила, что уборку провели качественно и своевременно.

Снег отправили на специализированный полигон на улице Ильинская Слободка, который работает круглосуточно. В этот же день уборка снега продолжится во дворах на улицах Клинская, Профсоюзная, Первомайская, Ленинградская, а также в селах и деревнях Решетниково, Спас-Заулок, Ямуга, Головково и других населенных пунктах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.