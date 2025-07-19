В Клину снесли павильон нестационарной торговли

В Клину 18 июля провели демонтаж павильона нестационарной торговли на Бородинском проезде, 25. Компания ООО «Газетта» установила здесь торговую точку еще в марте 2022 года, об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С обязательством следить за ее внешним видом и соответствовать облику города и одной из его центральных улиц. Время шло, павильон не содержался должным образом, на предписания торгового отдела Администрации владелец не реагировал. В 2025 году договор на размещение был расторгнут Администрацией в одностороннем порядке. Собственник не захотел даже вывести свое имущество своими силами.

Муниципалитет делает это за него.

С начала 2025 года в городском округе Клин демонтировано два павильона, расположенных на частной земле и 5 павильонов на муниципальных территориях. Эта работа будет продолжена и дальше. На очереди Высоковск и сельские поселения округа.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье проходит трансформация сферы торговли. Объекты потребительского рынка и услуг, не соответствующие нормативным требованиям, демонтируются. Фасады стационарных торговых объектов и далее будут приводиться к нормативу и единому городскому стилю», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.