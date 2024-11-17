В Клину открыли лесопарк «Талицкий Лес»

Дело в том, что контур этой новой территории в центре города похож на сердце. Отсюда и родился слоган — «Талицкий лес — сердце города».

Здесь есть действительно всё, что нужно для отдыха, развития, прекрасного самочувствия и отличного настроения. 120 гектаров реликтового леса. Среди которого невероятно бережно разместили почти 6 км велолыжного маршрута, дорожно-тропиночную сеть, павильоны кафе и проката, большие качели, парковую мебель и урны, освещение, всесезонные тюбинговые горки со щеточным покрытием (три спуска длиной по 75 м) и электроподъемником, а также павильон малого проката с брендированными тюбингами.



"Сегодня мы даем страт проекту — в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан, которые, я уверены, будут не только проводить здесь каникулы, выходные, но и приходить сюда на субботники по расчистке территории, уборке сухостоя и наведению порядка», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская, давшая сегодня старт проекту «Лес. Парк. Спорт».



Напомним, благоустройство лесопарка «Талицкий лес» проводится в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Все клинчане не только голосовали за включение этой некогда неблагоустроенной территории в программу, но и выбрали для лесопарка название.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.