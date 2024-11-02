В Клину с помощью камер «Безопасный регион» задержали малолетнего вандала

В Подмосковье установлено более 20 тысяч камер, которые входят в систему «Безопасный регион». Благодаря этому проекту в Клину был зафиксировали очередной акт вандализма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юный любитель рисования на стенах в лифте не торопясь выводит фломастером слово из трех букв. Мальчик, видимо, решил, что проявление его творчества должно быть доступно вниманию всех жителей подъезда. Однако в подъезде работает система «Безопасный регион» и камера зафиксировала хулиганство.

«Эти камеры позволяют установить нарушителей, которые портят общее имущество. В позапрошлом году в лифте были зафиксированы вандальные действия. Правонарушитель так же был установлен и дело было передано в руки полиции и доведено до уголовной ответственности», — рассказал директор управляющей компании Александр Тихонов.

В 2015 году в Московской области была запущена система «Безопасный регион». С тех пор тысячи камер, расположенных в местах массового пребывания людей и на социальных объектах, фиксируют правонарушения, помогают определить личность преступников и выступают профилактикой криминала.

«Я абсолютно полностью доверяю системе „Безопасный регион“. Если у нас кто-то нарисует что-то в лифтах — сразу все видно по камерам. Также у меня есть своя машина, которую я могу оставить около подъезда. Что если кто-то ее повредит, я сразу смогу вычислить, кто это и как сделал», — поделился житель Клина Денис Политов.

А что касается малолетнего нарушителя, то за его действия ответят родители, так как подростку еще нет 14 лет. Сейчас им грозит выговор или штраф.