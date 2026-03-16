В Клину руководители предприятий встретились со школьниками

Занятия «Разговоры о важном», посвященные развитию предпринимательства, прошли 16 марта в школах городского округа Клин. Руководители предприятий рассказали старшеклассникам о производстве, технологиях и создании рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темой очередных занятий «Разговоры о важном» стало развитие предпринимательства в России. Школьники обсудили роль промышленности в экономике, создание новых рабочих мест и технологическую независимость страны. Им напомнили, что за привычными товарами стоит сложная производственная цепочка и труд миллионов специалистов.

В гимназии имени Василия Татищева на уроке присутствовал глава городского округа Клин Василий Власов. Участниками встречи стали десятиклассники технологического класса, которые углубленно изучают физику или информатику и занимаются математикой на продвинутом уровне. Поступить в такой класс можно только по итогам конкурсного отбора. Ребята посмотрели видео о современных заводах и обсудили работу клинских предприятий.

«Будущее нашей страны начинается сегодня, и оно находится в ваших руках — в руках молодежи. От того, как вы примете этот флаг и с какой гордостью понесете его дальше, зависит, какой станет наша Родина. И кроме нас, эту миссию не выполнит никто», — пояснил Василий Власов.

В школе имени Калининой перед учениками выступила основатель компании по производству дверей для отелей Надежда Литвинцева. Два года назад она открыла предприятие на месте заброшенной фермы в Клину, изучив опыт коллег из Сербии. Сейчас компания реализует крупные контракты. Школьникам рассказали, как создать современное производство с нуля и какие региональные программы поддержки помогают развивать бизнес.

Занятия «Разговоры о важном» проходят во всех школах страны по понедельникам в рамках федерального проекта. В этот раз уроки организованы по программе Минпромторга России при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.