В Клину работают 13 пунктов приема вторсырья
Фото - © Администрация городского округа Клин
В Клину продолжается активная работа по приему вторсырья. Жители округа могут сдать батарейки, пластиковые бутылки, ненужную одежду и даже использованные автошины в специально оборудованные пункты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Адреса пунктов приема
Батарейки:
- Бородинский проезд, дом 31 («Пятерочка»);
- ул. Станционная, дом 10 (ТЦ «Ваш дом»);
- ул. Карла Маркса, дом 4 (ТРЦ «Дарья»);
- ул. Карла Маркса, дом 6, стр. 1 (ТЦ «Ямской»);
- деревня Борозда, дом 170/2 (Гипермаркет Леруа).
Эко-пункты (фандоматы) для пластиковых бутылок:
- ул. Новоямская, дом 32 (ТЦ «Радужный»);
- ул. Советская площадь, дом 5 (ТРК «Торговый квартал»).
Одежда:
- ул. Советская площадь, дом 5 (ТРК «Торговый квартал»);
- ул. Ленинградское шоссе, дом 28 (магазин «Хороший»);
- ул. 60 лет Комсомола, дом 2 (магазин «Да»);
- ул. Льва Толстого, дом 31 (магазин «Верный»).
Автошины:
- Площадка МЕГАБАК в д. Белавино (въезд на полигон «Алексинский карьер»);
- Площадка сбора вторсырья на ул. Горького.
Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание, на котором призвал все муниципалитеты подключиться к активному участию в программе сбора вторсырья.
«Раздельный сбор мусора, мегабаки, переработка и утилизация строительных отходов — это все формирует дисциплину и современную культуру», — отметил глава региона.