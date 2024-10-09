В Клину работают 13 пунктов приема вторсырья

Общество

Фото - © Администрация городского округа Клин

В Клину продолжается активная работа по приему вторсырья. Жители округа могут сдать батарейки, пластиковые бутылки, ненужную одежду и даже использованные автошины в специально оборудованные пункты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Адреса пунктов приема

Батарейки:

  • Бородинский проезд, дом 31 («Пятерочка»);
  • ул. Станционная, дом 10 (ТЦ «Ваш дом»);
  • ул. Карла Маркса, дом 4 (ТРЦ «Дарья»);
  • ул. Карла Маркса, дом 6, стр. 1 (ТЦ «Ямской»);
  • деревня Борозда, дом 170/2 (Гипермаркет Леруа).


Эко-пункты (фандоматы) для пластиковых бутылок:

  • ул. Новоямская, дом 32 (ТЦ «Радужный»);
  • ул. Советская площадь, дом 5 (ТРК «Торговый квартал»).

Одежда:

  • ул. Советская площадь, дом 5 (ТРК «Торговый квартал»);
  • ул. Ленинградское шоссе, дом 28 (магазин «Хороший»);
  • ул. 60 лет Комсомола, дом 2 (магазин «Да»);
  • ул. Льва Толстого, дом 31 (магазин «Верный»).


Автошины:

  • Площадка МЕГАБАК в д. Белавино (въезд на полигон «Алексинский карьер»);
  • Площадка сбора вторсырья на ул. Горького.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание, на котором призвал все муниципалитеты подключиться к активному участию в программе сбора вторсырья.

«Раздельный сбор мусора, мегабаки, переработка и утилизация строительных отходов — это все формирует дисциплину и современную культуру», — отметил глава региона.