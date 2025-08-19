В Клину работает комиссия по приемке детских игровых и спортивных площадок

В деревне Слобода округа Клин проживает около 200 детей. Все они хотят бегать, играть, качаться на качелях. Где это можно сделать безопасно? На детской площадке. Старая игровая зона прослужила сельчанам более 20 лет, и, конечно, устарела. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этим летом в деревне Слобода на ул. Центральная, у дома № 2 установили новую игровую зону площадью 150 кв. м. В процессе перезагрузки локацию поделили на две части игровую и спортивную. Качели, горки и канаты соседствуют с турниками, рукоходом, кольцами и шведской стенкой.

Подрядная организация уведомила отдел благоустройства, что работы завершены. Специалисты администрации во вторник приехали проверить готовность площадки и обнаружили недочеты. Доделать лавочки и установить недостающие заглушки рабочие должны будут в течении недели. Сотрудники отдела благоустройства направят письмо подрядчику с требованием завершить работы качественно.

Всего в городском округе Клин в этом году будет модернизировано 13 детских игровых и спортивных площадок. Эти работы проходят в рамках программы губернатора области Андрея Воробьева.

Работы будут приняты только после комиссионного обследования и подтверждения, что все сделано качественно, красиво и безопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.