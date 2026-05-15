В Клину рабочим стекольного завода дали советы по кибербезопасности

15 мая на Клинском стекольном заводе, который входит в число крупнейших предприятий России, состоялась встреча с участием старшего помощника клинского прокурора. Работникам предприятия рассказали о том, как противостоять мошенникам и не стать их жертвой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Специалист затронул различные виды обмана: схемы с использованием нейросетей, мошенничество в интернете, а также телефонные звонки от злоумышленников.

Дмитрий Гонтарюк побеседовал с 25 заводчанами: он ответил на их вопросы и разъяснил алгоритм действий при столкновении с мошенниками. Помощник прокурора рассказал о типичных киберпреступлениях и так называемых дропперах — тех, кто помогает злоумышленникам выводить и обналичивать похищенные средства, — а также подчеркнул, что за подобные деяния предусмотрена юридическая ответственность. Как отметил Дмитрий Гонтарюк, такие встречи проходят на регулярной основе по всему округу: они способствуют профилактике мошенничества и учат людей избегать уловок обманщиков.

Представитель надзорного ведомства дал несколько важных рекомендаций. Он предупредил, что не следует подолгу разговаривать с посторонними — таким образом злоумышленники могут записать голос и применить его в корыстных целях. Не стоит верить подозрительным людям и поддаваться панике из‑за их слов; лучше незамедлительно обращаться в полицию. Также он напомнил, что сотрудники государственных органов всегда найдут способ связаться с вами официально и не станут писать в мессенджерах с незнакомых номеров.

По итогам прошлого года мошенники по всей России обманули огромное количество граждан. Совокупный размер ущерба превысил 270 миллиардов рублей.