В Клину проверили готовность коммунальной техники к зиме

Самосвалы, тракторы, грузчики и автогрейдеры. Технический парк клинского МБУ «Городское хозяйство» готов к зимнему периоду. Перед областной проверкой все машины тщательно обследовали местные автомеханики — нареканий нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Клин.

У специалистов Минчистоты коммунальная техника внесена в специальную программу. В рамках проверки фиксируется не только наличие необходимых в осенне-зимний период технических единиц, но и их состояние.

Водители запускают машины, после чего сотрудник областного министерства чистоты проверяет, функционирует ли каждая из них. Неисправные машины также подлежат регистрации: в зависимости от состояния, они могут быть списаны или отремонтированы, а окончательное решение принимает руководство МБУ. В списке на проверку находится более 60 единиц техники, из которых три уже отправлены на списание — документы находятся в процессе оформления. Проверка готовности автопарка завершится уже 10 октября.

«Вся техника, которая участвует в зимнем содержании наших улиц и дорог, дворовых территорий, сейчас выставлена на площадку. Специалисты Минчистоты Московской области проверяют работу способность механизмов, которые участвуют в содержании дорог. Если будут замечания, то мы их учтем и исправим в кратчайшие сроки», — рассказал директор МБУ Григорий Рыжичкин.

Накануне техпарк МБУ «Клинское городское хозяйства» пополнился тремя новыми пескоразбрасывателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.