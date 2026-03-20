В Клину провели общегородское родительское собрание 19 марта

Общегородское родительское собрание прошло 19 марта 2026 года в управлении образования городского округа Клин. Встреча объединила около 70 участников, также была организована прямая трансляция для родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского собрания. Родителям рассказали о ключевых изменениях в системе образования и реализации проекта «Единая модель профориентации «Билет в будущее». Участникам подчеркнули значимость ранней профориентации и дали практические рекомендации по поддержке детей в период выбора профессии.

Отдельное внимание уделили темам, вызывающим наибольшую тревогу у родителей. В повестку вошли вопросы государственной итоговой аттестации, работы психолого-медико-педагогической комиссии для несовершеннолетних, а также обеспечение безопасности школьников.

Сотрудники МЧС и полиции напомнили о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и разъяснили, как взрослым выстроить разговор с ребенком о личной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.