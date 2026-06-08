В Клину провели конференцию к 10-летию онкослужбы

Научную конференцию к десятилетию онкологической службы Клинской больницы провели 6 июня 2026 года в городском округе Клин. Врачи и представители власти обсудили развитие специализированной помощи и современные методы лечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Онкологическая служба Клинской больницы отметила десять лет со дня создания. Юбилей стал поводом не только подвести итоги работы, но и наметить дальнейшие планы развития. В конференции приняли участие врачи, представители системы здравоохранения и органов власти.

Медиков поздравили коллеги и почетные гости, наиболее отличившимся специалистам вручили награды. Участники обсудили современные подходы к лечению онкологических заболеваний и перспективы совершенствования службы.

«Если отделение не развивается, то ни к чему хорошему это не приведет. К стагнации и деградации только, понимаете. Поэтому нужно все время учиться, развиваться. Естественно, это в пользу всех пациентов наших», — рассказал заведующий онкологическим отделением Клинской больницы Андрей Титов.

В рамках конференции врачи представили результаты работы и обменялись практическим опытом. Особое внимание уделили реконструктивной и пластической хирургии, а также лечению наиболее распространенных заболеваний, включая колоректальный рак и рак молочной железы.

Сегодня онкологическое отделение Клинской больницы работает как окружной центр и оказывает специализированную помощь жителям пяти муниципалитетов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.