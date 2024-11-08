В Клину прошла встреча с председателем областной организации общества слепых

Встреча прошла в рамках мероприятий месячника солидарности с незрячими людьми. В России он проходит начиная с 15 октября, Международного дня белой трости, и по 13 ноября, когда отмечается Международный день слепых.

На встрече речь шла о деятельности Клинского местного отделения ВОС.

В Клину многое делается для того, чтобы незрячие люди могли активно участвовать в общественной жизни округа, интересоваться литературой, новостями, овладевать компьютерными премудростями, ходить на выборы, посещать храмы, встречаться с друзьями, устраивать концерты.

Для этого сформирован и постоянно пополняется библиотечный фонд с изданиями для незрячих и слабовидящих, как в бумажном виде, на языке Брайля, так и в аудиоформате.

В большинстве Клинских храмов имеются специальные тактильные иконы, позволяющие клинчанам с ослабленным зрением приобщаться к духовной жизни.

Для Клинского отделения ВОС муниципалитетом выделено и отремонтировано помещение, где можно не только проводить официальные мероприятия, но и отмечать праздники и поздравлять друзей с днем рождения.

«В процессе встречи сформировалась идея о выборе нашего округа площадкой для интеллектуальных и творческих конкурсов, проводимых Всероссийским обществом слепых при поддержке правительства Московской области. Поддерживаем эту идею и будем всячески способствовать ее реализации», — подытожила Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.