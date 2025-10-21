В Клину пройдет турнир памяти павших бойцов спецподразделений

сегодня в 13:12

В городском округе Клин 25 — 26 октября 2025 года на базе «ГТО-Клин» в деревне Жестоки стартует турнир «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений» на приз Главы городского округа Клин, посвященный «Дню сил специального назначения России». День спецназа России отмечается в России 24 октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир организован Союзом десантников г. Клин, Отделом специального назначения «САТУРН» ГУФСИН РФ по г. Москве, центром патриотического воспитания «Прометей» при поддержке администрации городского округа Клин.

В соревнованиях примут участие более ста участников в составе порядка 20 команд из военно-патриотических клубов Москвы, Твери, Клина и других городов Подмосковья. Соревнования впервые проводились в 2024 году.

«Это будет настоящий марафон силы и выносливости, проверка общефизической и спортивной подготовки участников и умения командного взаимодействия. Приглашаем всех желающих отдать дань памяти героям, ощутить дух состязательности, мужества и взаимовыручки», — сообщила Глава городского округа Клин Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.