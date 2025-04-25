В Клину пройдет слет кладоискателей

Фестиваль «Мд-территория» проходит при поддержке Администрации г. о. Клин. Партнерами мероприятия являются производители оборудования для приборного поиска — металлодетекторов и пинпойнтеров.

На фестивале предусмотрена конкурсная программа и развлечения для всей семьи.

В конкурсной программе предусмотрен поиск с помощью металлодетекторов кувшина со старинными монетами, а также подводный поиск ювелирных украшений в воде.

Это задания на точность и скорость поиска, как командные, так и в личном зачете.

Для всех участников фестиваля будет развернута полевая кухня с костровым меню (шурпа, плов, шашлык), чай из старинных самоваров, детская программа с анимацией и шоу мыльных пузырей.

Организаторы предлагают окунуться в незабываемую атмосферу кладоискательства, испытать мандраж золотой лихорадки.

Формат мероприятия «лес-поле», поэтому размещаться участники соревнований будут в палатках. Благоустройство лагеря организаторы берут на себя, но и от помощи не откажутся. Регистрация уже открыта на сайте фестиваля: https://слет.мд-территория.рф/.

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