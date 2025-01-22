В Клину пройдет прием участников СВО и их семей 23 января

23 января в приемной партии «Единая Россия» городского округа Клин пройдет единый день приемов участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для приема необходимо предварительно записаться по телефону 8 (496) 242-85-13.

Клинское отделение партии «Единая Россия» находится по адресу: Клин, улица Карла Маркса, 70/1.

Новости отделения доступны в телеграмм по ссылке.

Прием жителей будут проводить сотрудники правового управления администрации городского округа Клин, Советник главы городского округа Клин, депутат Совета депутатов городского округа Клин Вячеслав Хмельнов, социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по г. о. Клин Денис Филиппов.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.