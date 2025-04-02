В Клину пройдет фестиваль колокольного искусства

В Вербное воскресенье в Клину зазвучат «Клинские перезвоны». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

VIII ежегодный фестиваль колокольного искусства состоится в традиционном месте — во внутреннем дворе храма Воскресения Христова на Советской (Соборной) площади, за Троицким собором.

С 11:30 со звонниц и колоколен прозвучат пасхальные и авторские звоны. Их исполнят опытнейшие звонари ансамбля «Колокола России» под управлением Галины Филимоновой. Коллектив имеет 30-летнюю историю и с радостью выступает на Клинской земле.

С 13:00 дети и взрослые смогут попробовать освоить простейшие приемы игры на колоколах и соприкоснуться с этим удивительным ремеслом. Звонари московских и подмосковных храмов помогут всем желающим наиграть небольшой фрагмент звона.

Программу фестиваля украсит выступление вокально-хореографического ансамбля «Русы». Коллектив основан более 15 лет назад под руководством народной артистки РСФСР Людмилы Рюминой. Концертные программы ансамбля «Русы» наполнены фольклором различных областей России, современными русскими народными песнями и танцами.

Фестиваль рассчитан на 1 день.

Адрес: Клин, Советская площадь, дом 18, вход свободный.

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