В Клину пройдет фестиваль флористики и дизайна

В городском округе Клин с 28 июня по 31 августа 2025 года пройдет ежегодный фестиваль-конкурс флористики и дизайна «Вальс цветов». Тема конкурса в 2025 году — «Города, овеянные славой», потому что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества. Участники должны сделать цветочные композиции, которые будут посвящены городам-героям, городам воинской славы и городам трудовой доблести, а также населенным пунктам Московской области с почетным званием «Населенный пункт воинской доблести», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Цветочные композиции будут выставлены в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» по адресу: г. Клин, пр-д Танеева, вл. 15, стр. 1.

Фестиваль откроется 28 июня 2025 года в 12:00 на водной сцене в верхней части парка «Сестрорецкий». Все композиции должны быть готовы к этому дню.

Жюри будет оценивать каждую клумбу по 10-балльной системе по таким критериям, как оригинальность оформления, использование природных материалов, разнообразие цветов, подбор растений с разными сроками цветения и необычный дизайн.

28 июня 2025 года все участники получат памятные дипломы. Победителей и призеров наградят на празднике в честь Дня города Клина, который состоится 30 августа 2025 года.

Сейчас уже готовится около 20 клумб и других зеленых конструкций, посвященных таким городам военной славы России, как Курск, Севастополь, Новороссийск, Тула, Орел, Волгоград, Санкт-Петербург, Минск и Брест.

Фестиваль «Вальс цветов» в Клину впервые провели в 2015 году, когда он был посвящен 175-летию П. И. Чайковского. В этом году фестиваль будет уже десятым. В прошлые годы темы для цветочных композиций были связаны с пословицами и поговорками, российским кино, футболом и другими интересными вещами.

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