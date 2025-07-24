В Клину продолжается реконструкция центра города

На главной площади Клина, площади Советской начались масштабные работы, которые охватят и прилегающие тротуары. Сейчас на площади идет перекладка подземных коммуникаций, затем начнется укладка нового покрытия, а также обустройство смотровой площадки с видом на реку Сестра. И венцом красоты станет новое современное освещение. По плану все работы продлятся до 1 декабря и тут же обновленную площадь украсят к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также рядом с площадью сейчас идет укладка тротуарной плитки на самом проходимом участке центра города, где останавливаются множество автобусных маршрутов. Для проведения работ старые остановочные павильоны демонтированы. Сейчас пассажиры, конечно, испытывают временные неудобства, но потерпеть осталось недолго.

«Как только работы по укладке закончатся, будут установлены новые павильоны. А работы по замене тротуарного покрытия продолжатся еще дальше до пересечения с улицей Ленинградская. Это почти четыреста метров. Мы также учли и пожелания жителей, что во время дождей именно этот тротуар сильно подтапливался, поэтому мы установим новую систему водоотведения. Полностью все работы по благоустройству данного участка завершатся до 1 сентября», - уточнил начальник отдела благоустройства администрации городского округа Клин Алексей Качалов.

Работы в самом разгаре, но уже сделан удобный съезд с тротуара, что оценили мамы с колясками. Центральная часть города постепенно преображается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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