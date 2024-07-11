В Клину поздравили семьи, в которых родились дети в День семьи, любви и верности

8 июля текущего года счастье пришло в две клинские семьи. Мальчик и девочка родились в Клинском роддоме на праздник Петра и Февронии Муромских, православных святых покровителей брака, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Малышей выписывают домой, где их ждут счастливые папы и братишки с сестренками. Семья Белоусовых, к примеру, стала теперь многодетной.

Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская поздравила семьи с рождением деток. В подарок малышам вручили практичные демисезонные костюмы-трансформеры от клинского производителя детской одежды швейной фабрики «Золотой Гусь».

А Клинский роддом ждет женщин, чтобы помочь превратить роды — в радостный, окруженный помощью и комфортом процесс.

С начала года в Клинском роддоме родилось уже больше 730 малышей. И, как перинатальный центр 2-го уровня, наш роддом вот уже несколько лет не закрывается на лето, а работает круглогодично. Все санитарные процедуры тут проводятся по графику и этапно.

К нам едут рождать мамочки их Тверской области, Солнечногорска, Волоколамска, Лотошино, Шаховской и Истры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.