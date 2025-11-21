В Клину после капремонта открыли детский сад на 80 детей

Новый, яркий, просторный и уютный. На улице Гагарина в Клину после капремонта открыли дошкольное отделение лицея им. Менделеева. Здесь, спустя год активных работ, у входа в сад для детей провели интерактивную программу с Незнайкой, где каждый потанцевал и попел песни, после чего всех детей пригласили внутрь на праздник. Об этом сообщается на официальном сайте «Медиабанк Подмосковья».

В числе первых, кто увидел и оценил современное отделение, стали мама Гунель и пятилетняя дочка Селин. Они прошлись по своей группе, которую сразу не узнали. Они вместе за ручку посмотрели обновленный туалет, где впервые сделали цветные кабинки. Увидели новые кроватки и столы для занятий. Главное — обрадовались просторной игровой зоне со множеством игрушек и книжек с русскими сказками, от которой маленькая Селин была в восторге.

«Полностью все поменялось, все так красиво, все новое. Думаю, что детям тоже понравится. Мы довольны. Все надо еще походить, посмотреть. Но так, да, значительные изменения. Уютнее стало и светлее. Детям будет уже комфортнее здесь находиться», — поделилась мама.

У Гунели две дочки, старшая Софья тоже выпустилась из этого сада еще год назад и уже учится в школе. Живет семья на ул. Менделеева, и несмотря на приличное расстояние от детсада, все равно выбрали его, ведь здесь есть все для комфорта детей и привлечения молодых специалистов.

В ходе капремонта по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекту «Молодежь и дети» в здании полностью заменили все коммуникации, обновили фасад, а внутри — помещения, мебель, оборудование и интерьер. Из самого важного, по современным требованиям, улучшили кухню и медкабинет.

Уже 24 ноября садик распахнет свои двери для 80 ребят в четырех группах. Здание находится вблизи от основного здания лицея, который специализируется на естественно-научном и технологическом образовании. Благодаря программе «Из песочницы в аграрии» раз в неделю ребят будут учить наблюдать и выращивать лук, первые цветы, свой огород и клубнику. Также — следить за уголками природы, отмечать погоду, ухаживать за растениями. Помимо этого, будут проходить занятия и по робототехнике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.