В Клину полицейские провели уроки безопасности для школьников

Профилактические занятия для учеников 7–8 классов прошли 23 марта в школе «Имена Победы» в Клину. Сотрудники правоохранительных органов рассказали подросткам о вреде наркотиков, ответственности за их распространение и способах защиты от мошенников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый диалог со школьниками провели сотрудники ОМВД. Подросткам показали обучающие ролики о вреде наркотиков и разъяснили, какая ответственность предусмотрена за их хранение и распространение. Также обсудили последствия употребления алкоголя, курения и нарушения школьного устава. Полицейские напомнили, как действовать при обнаружении подозрительных предметов и в чрезвычайных ситуациях.

Отдельное внимание уделили современным угрозам — телефонному и интернет-мошенничеству. Школьникам объяснили, как злоумышленники взламывают аккаунты, выманивают коды из сообщений и втягивают подростков в преступные схемы, в том числе используя их в качестве курьеров.

«Я считаю очень важно проводить подобные занятия, потому что подростки часто попадают в неправильные компании, и их подбивают на легкий заработок. Впоследствии это влечет серьезные проблемы», — рассказала ученица 8-го класса школы «Имена Победы» Вероника.

В администрации подчеркнули, что такие встречи направлены на формирование у подростков ответственности за свои поступки и повышение уровня личной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.