В Клину появится парк-приют для спасенных медведей

В г. о. Клин планируют создать парк-приют для бурых медведей, нуждающихся в спасении и защите, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам директора парка львов «Земля Прайда» Виктора Агафонова, в последнее время волонтеры получают множество просьб о помощи медвежатам, которые не могут безопасно существовать в дикой природе и представляют угрозу как для себя, так и для людей.

Недавно команда парка отправилась на сложную спасательную операцию на Камчатке, чтобы спасти осиротевшего медвежонка. Животное временно находилось на покинутой на зиму базе вахтовиков, но добраться до него было непросто из-за тяжелых погодных условий. Тем не менее, медвежонка удалось доставить в Клинский парк без применения наркоза.

Находясь на Камчатке волонтеры получили еще несколько обращений и просьб спасти медвежат и на данный момент парк насчитывает уже 6 медведей. Агафонов отметил, что содержание медведей — это сложная и затратная задача, намного труднее, чем уход за львами и тиграми.

«Мы не планировали заводить медведей, но обстоятельства сложились иначе. Важно создать комфортные условия для них, а не держать их в клетках 2 на 2 метра», — пояснил он.

История спасенного медведя Потапыча вызвала большой резонанс, ведь отправиться на другой конец страны ради одного животного — редкость.

«Многие просто не понимали, зачем такие усилия, когда проще было бы его усыпить», — поделился Агафонов.

Теперь парк становится настоящим убежищем для животных, которым негде больше найти защиту и заботу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.