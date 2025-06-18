В Клину поисковый отряд реконструирует огневую точку 1941 года

Она представляет собой капитальное сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищённого помещения. ДОТ строят на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Старо-Ямской у монумента «Пушка-гаубица». Еще осенью 2024 года здесь был возведен сам ДОТ из бетонного колпака с двумя стрелковыми ячейками для ведения стрельбы. 15 декабря 2024 года в честь годовщины освобождения Клина не немецко-фашистских захватчиков ребята из поискового отряда «Подвиг» провели здесь военно-историческую реконструкцию. Тогда же стало ясно, что с наступлением тепла и возможности проведения земляных работ эту огневую точку надо обустраивать дальше. В июне 2025 года работы продолжились.

Сейчас к ДОТу ведут комплекс пехотных траншей и окопов, чтобы защитники ДОТа могли передвигаться по территории, незамеченными для врага и вести прицельный огонь по противнику на подходах к ДОТу. В окопах также будут устроены огневые ячейки и крытые амбразуры. Ребята сами роют окопы и траншеи, сами делают амбразуры из дерева, покрывают защитным средством и зеленой краской, чтобы дерево прослужило дольше, укрывают камуфляжем, а иногда просто землей.

«Точно такая огневая точка советских солдат находилась за Клином. Ее остатки могли быть полностью разрушены при строительстве скоростной магистрали. Поэтому мы с ребятами выехали на место проведения земляных работ и вывезли все железо-бетонные конструкции, всё, что обнаружили там и уже в прошлом году установили в Клину на новом месте», — рассказал руководитель поискового отряда «Подвиг» Павел Пустырев.

Историческую правду и здесь удалось сохранить. Здесь, на месте установки огневой точки в 1941 году проходила линия обороны Клина. В 1966 году здесь был установлен памятник в память 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Поисковый отряд «Подвиг» сложился как группа единомышленников в 2000 году с целью увековечения памяти воинов погибших в Великой Отечественной войне. В июне 2002 г. была зарегистрирована Клинская районная общественная организация Поисковый отряд «Подвиг». Она является постоянным участником «Вахты Памяти».

Ребята проводят экспедиции в Солнечногорском и Дмитровском районах Московской области, в Конаковском районе Тверской области, в Борятинском районе Калужской области, в Вахтах Памяти, проходивших на территории Волгоградской, Ленинградской областей, в Питкярантском районе республики Карелия.

За время работы отряда по данным медальонов и именных вещей установлены имена 38 погибших воинов. Найдены родственники 32 погибших воинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.