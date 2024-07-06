В Клину побит рекорд по осадкам для 5 июля

За 5 июля больше всего осадков в Подмосковье выпало в Клину. Там отмечено 61 мм дождя, или 74% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести» .

Новый суточный рекорд по осадкам перекрыл прежнее достижение 1958 года более чем в 4 раза. Также прошлой ночью в городе зафиксировано выпадение еще 4 мм дождя.

На втором месте находится Солнечногорск. Там 5 июля выпало 54 мм осадков, или 64% от нормы месяца. Также 5 мм выпало в ночь на субботу.

Топ-3 замыкают Черусти — в городе выпало 41 мм осадков, что составляет 60% от июльской нормы. Но там дождь был ночью, поэтому данные показатели записываются на субботу.

Также ураган принес в регион ливни и грозы, которые сопровождались сильным и порывистым ветром. В Серпухове их скорость ветра достигала 22 м/с, в Домодедове отмечены штормовые показатели – 27 м/с.

Кроме того, в Дмитровском и Волоколамском округах очевидцы наблюдали зарождение смерчей.

Ураган «Орхан» обрушился на Московский регион 5 июля после аномальной жары. В столице из-за него пострадали два человека, в Подмосковье — погиб мужчина.