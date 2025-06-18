В Клину по концессионному соглашению воздушную теплосеть убирают под землю

В городском округе Клин реализуется масштабная программа по замене старой теплосети воздушного залегания на новые теплосети, которые прокладывают под землей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые трубы из современных материалов прослужат дольше и не будут портить внешний облик города. В июне 2025 года работы велись в Клину на улице Дзержинского у дома № 16. Теплотрассу длиной 136 метров уже уложили в траншею. Осталось засыпать трубы грунтом и демонтировать надземные коммуникации.

«Подземная часть сети заменит существующие магистральные трубы, которые шли от старой ТЭЦ на центральные тепловые пункты. Благодаря реализации масштабного концессионного соглашения в прошлом году удалось полностью уйти от использования устаревших коммуникаций. Сейчас город обеспечивают теплом новые котельные», — пояснила директор Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк.

Работы по укладке, демонтажу и благоустройству выполняет компания-подрядчик в рамках концессионного соглашения с Клинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». После ликвидации воздушных трасс теплоподачи, место, где были траншеи, приведут в порядок. Будет посеян газон. Работы вдоль дома № 16 на улице Дзержинского с учётом благоустройства займут еще полтора месяца. Контрактные обязательства по всему участку подрядчик должен выполнить до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в г. о. Клин по концессии с «Газпром теплоэнерго Московской области» в 2024 в рамках замещения старой ТЭЦ 1935-го года постройки было возведено 5 новых котельных в городе и 10 блочно-модульных котельных (БМК) в сельских населенных пунктах: Нудоль (почти 1 тыс. жителей), Петровское (677), Выголь (92), Марков Лес (301), поселок Чайковского (почти 2 тыс. человек), Кузнецово (370), Струбково (547), Слобода (более 1 тыс.), Раздолье (259) и Воздвиженское (свыше 1,4 тыс. жителей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.