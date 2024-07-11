В Клину отреставрируют Троцкий Собор 1836 года постройки

В Клину отреставрируют главную городскую святыню — Троцкий Собор 1836 года постройки. На сегодняшний день на объекте активно проходят кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный купол уже покрыт нитридом титана, что не просто красиво, но еще и защитит купол от коррозии и придаст ему долговечность. Также полным ходом идут фасадные работы.

Иконописцы продолжают роспись восточного фронтона, где восстанавливается фреска «Сошествие Святого Духа на апостолов». После этого иконописцы перейдут на восточный фронтон, где будут изображены новомученики Клинские и Клинская икона Божией Матери.

По предложению главы округа Алены Дмитриевны Сокольской, поддержанному меценатами округа, здесь будут изображены новомученики Клинские за веру пострадавшие.

Речь о восстановлении Троицкого Собора ведется уже около 20 лет. Но те работы, которые сделаны за последние 2 года просто ошеломляют. Во время своего архипастырского визита в Клин в ноябре 2023 года Владыка Кирилл дал высокую оценку работы по восстановлению Порушенной Святыни Подмосковья.

«Восстановление прошлого требует много сил. Разрушить легко, а восстановить трудно. Это урок для будущих поколений, как бережно надо относиться к тому, что наши предки делали», — отметил владыка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.