В Клину открыли первую смену лагеря «Горизонт»

Первая летняя смена стартовала 16 июня в палаточном лагере «Горизонт» в деревне Николаевка городского округа Клин. В лагерь приехали 68 школьников, для которых подготовили семидневную программу с квестами, спортом и творческими занятиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие началось с построения отрядов и сдачи рапортов командирами. Участников разделили на три команды: старшие назвали себя «Анимешки», средние — «Без тормозов», младшие — «Звезды». После представления ребята дали обещание соблюдать законы лагеря, быть активными и вовремя ложиться спать. Вожатые провели танцевальный флешмоб, который помог детям познакомиться и настроиться на отдых.

Особое внимание в лагере уделяют комфорту и здоровью школьников. Для них организовано пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний перекус. Программа сочетает развлечения и спортивную нагрузку. Смена проходит под названием «Будущее начинается с нас» и продлится семь дней. В расписании — квесты, творческие мероприятия, соревнования, посещение веревочного парка и круглогодичной тюбинговой трассы.

Всего этим летом в «Горизонте» запланировано семь тематических смен. В программу включили новые направления, в том числе занятия по рукоделию и хореографии. Палаточный лагерь работает с 2019 года, за это время в нем отдохнули более семи тысяч детей. В 2023 году «Горизонт» вошел в десятку победителей Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.