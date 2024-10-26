В Клину открыли памятную доску в честь погибшего бойца СВО

Памятную доску установили при въезде в автоколонну. Там командир мотострелковой роты Анатолий Зотев работал до последнего дня своей мирной жизни. В сентябре 2022 года Зотева мобилизовали. Позывной боец взял говорящий — Клин.

«Мой муж уже служил в горячих точках. Это вторая чеченская война и абхазский конфликт. Он мог хорошо ориентироваться в ситуации. В январе 2023 года на поле боя сложилась непростая ситуация. И мой Анатолий прямо на месте разработал план, чтобы не было потерь, чтобы спасти ребят. Он правильно все рассчитал. И бойцы зашли на заданную территорию. И при этом — ни одного убитого, ни одного раненого», — рассказала вдова Анатолия Зотева, Светлана Зотева.

В мае Анатолий погиб на Сватовском направлении при выполнении боевого задания. За храбрость капитана Зотева наградили орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.