В Клину открыли еще один пункт по изготовлению маскировочных сетей для СВО

Оборудование, материалы и волонтеры разместились в торговом центре на улице Мира в Клину. За неделю добровольцы сплели уже 14 сетей. Всего же на территории округа действуют пять таких центров, ежедневно там изготавливают до 10 маскировочных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зависимости от сезона изделия могут быть осенними, летними и зимними. Сейчас запрос от участников СВО на бело-серые, серо-черные и черно-коричневые маскировочные сети. Материалы для основы защитного изделия закупаются в Солнечногорске, а ткань для создания самой маскировки — в Иванове.

«Маскировочные сети в Клину мы начали плести 1,5 года назад. За это время нашим бойцам мы уже отправили более 1 400 изделий. Сети плетут школьники, участники проекта «Активное долголетие», прихожане храмов и просто волонтеры. В ближайшее время по просьбам жителей сельских поселений, мы откроем точки по плетению масксетей в Малеевке, Воздвиженском, Нарынке и Нудоле», — рассказала руководитель центра поддержки участников СВО и их семей Наталья Кривоносова.

Маскировочные сети в зону СВО доставляют гуманитарные конвои. Также в планах волонтеров изготавливать маскировочные одеяла и костюмы для бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.